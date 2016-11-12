В Башкирии следком проверяет причину смерти мужчины на дискотеке

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

ЧП произошло 5 ноября в Стерлитамаке

Ночью 5 ноября 2016 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение об обнаружении в здании дискотеки «Синтез» города Стерлитамака тела мужчины. По данному факту Следственный комитет Башкирии проводит проверку.

Следователи установили, что 46-летний мужчина отдыхал в компании в этом здании. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пытался подняться по лестнице. Но не удержался на ногах, упал на спину, ударившись головой об пол.

Назначена судебно – медицинская экспертиза, опрошены 4 свидетеля.