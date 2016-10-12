Житель Башкирии пойдёт под суд за распространение порнографии

Константин КЛИМОВ

За репост порнографии житель Стерлитамака может получить до шести лет лишения свободы.

Как удалось установить следствию, с 2012 года житель Стерлитамака размещал на своей странице в социальной сети порнографические ролики. Согласно российскому законодательству распространение порнографии наказывается лишением свободы на срок от двух до четырёх лет.