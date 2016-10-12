Уголовные дела по попытке ввоза элементов ядерного оружия в Казахстан закрыты

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Их переквалифицировали в административные правонарушения.

Фото: Азат Гиззатуллин

19 апреля 2016 года наше информагентство сообщило о том, что башкирским таможенникам удалось задержать автомобиль, который вез в Казахстан генератор нейтронов с радиоактивным изотопом. Оперативники выявили 4 факта незаконной переправки груза (всего 6 единиц), который может быть использован для изготовления оружия массового поражения.

Экспертиза показала, что автомобиль с иностранными регистрационными номерами вез оборудование, в составе которого был тритий - сверхтяжелый водород. Было заведено 4 уголовных дела, расследование по которым вело управление ФСБ по Башкирии. О том, чем закончилась вся эта история, мы попросили рассказать начальника Башкортостанской таможни Марата Сафиуллина.