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12 октября, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Уголовные дела по попытке ввоза элементов ядерного оружия в Казахстан закрыты// 12.10.2016
Их переквалифицировали в административные правонарушения.
Фото: Азат Гиззатуллин
19 апреля 2016 года наше информагентство сообщило о том, что башкирским таможенникам удалось задержать автомобиль, который вез в Казахстан генератор нейтронов с радиоактивным изотопом. Оперативники выявили 4 факта незаконной переправки груза (всего 6 единиц), который может быть использован для изготовления оружия массового поражения.
Экспертиза показала, что автомобиль с иностранными регистрационными номерами вез оборудование, в составе которого был тритий - сверхтяжелый водород. Было заведено 4 уголовных дела, расследование по которым вело управление ФСБ по Башкирии. О том, чем закончилась вся эта история, мы попросили рассказать начальника Башкортостанской таможни Марата Сафиуллина.
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