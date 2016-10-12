В Башкирии в суд направлено дело о банде в Бирском районе

Разиф АБДУЛЛИН

Пять граждан занимались рэкетом и разбоем.

Фото: Кристина Дейнеко

Главное следственное управление МВД по Башкирии завершило расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, действовавшей на территории Бирского района, сообщается на официальном сайте МВД по РБ.

Следствием было установлено, что с июня 2014 по май 2015 года пятеро жителей Бирского района совершили десять разбойных нападений и вымогательств на территории города Бирска и района. Они нападали на предпринимателей в сфере питания и оказания услуг населению. Всех пятерых удалось задержать, суд принял решение об их аресте.

По разным эпизодам преступной деятельности банды было возбуждено 14 уголовных дел, позже их объединили в одно уголовное дело, которое в настоящий момент передано в суд.

- Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 209, 166, 163, 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Бандитизм», «Угон», «Вымогательство», «Разбой», - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.