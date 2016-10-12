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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Сотрудник ГИБДД Башкирии в суде ответит за взяточничество// 12.10.2016
Ему грозит до года лишения свободы.
Фото: Кристина Дейнеко
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего экс-инспектора ГИБДД Вадима Максутова. Его обвиняют в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291 УК РФ), следует из сообщения прокуратуры республики.
Максимальное наказание по данной статье - до года лишения свободы.
Следствие считает, что в августе прошлого года он получил от четырех автовладельцев взятку в размере от 220 руб до 1,5 тыс руб на трассе «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск». За взятку водители избежали административную ответственность за выезд на встречную полосу и превышение скорости.
- Преступные действия Максутова были выявлены в результате деятельности оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике, - сообщили в прокуратуре Башкирии.
Максутов не признал свою вину. В ноябре прошлого года его уволили из полиции «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».
Уголовное дело будет направлено в Абзелиловский районный суд.
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