Сотрудник ГИБДД Башкирии в суде ответит за взяточничество

Ольга КОРЗИК

Ему грозит до года лишения свободы.

Фото: Кристина Дейнеко

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего экс-инспектора ГИБДД Вадима Максутова. Его обвиняют в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291 УК РФ), следует из сообщения прокуратуры республики.

Максимальное наказание по данной статье - до года лишения свободы.

Следствие считает, что в августе прошлого года он получил от четырех автовладельцев взятку в размере от 220 руб до 1,5 тыс руб на трассе «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск». За взятку водители избежали административную ответственность за выезд на встречную полосу и превышение скорости.

- Преступные действия Максутова были выявлены в результате деятельности оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике, - сообщили в прокуратуре Башкирии.

Максутов не признал свою вину. В ноябре прошлого года его уволили из полиции «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Уголовное дело будет направлено в Абзелиловский районный суд.