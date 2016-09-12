|
12 сентября, понедельник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии будут судить мошенницу, которая продавала чужие квартиры// 12.09.2016
Она похитила 38 млн рублей
Прокуратура Стерлитамака направила в суд уголовное дело в отношении экс-директора ООО «Александрия» и единственного учредителя ООО «Соломон» 36-летней Марины Якимовой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
Следствие считает, что она с февраля 2014 года по июнь 2015 года продавала с помощью сети интернет квартиры в строящихся домах в Стерлитамаке по заниженной цене. Она рассказывала клиентам и риелторам о том, что ее фирмы выкупили жилье на ранних стадиях строительства домов или что квартирами с ней рассчитался застройщик в счет выполненных работ.
- Выгодные условия приобретения недвижимости привлекли внимание 30 жителей республики, которые заключили с вышеуказанными организациями предварительные договоры купли-продажи квартир, полностью оплатив за них требуемую сумму. Однако покупатели не знали, что приобретаемые ими квартиры не принадлежат на праве собственности ни Якимовой, ни подконтрольным ей организациям, в связи с чем, не могут быть предметом договора купли-продажи, следует из сообщения прокуратуры.
Таким образом она похитила более 38 млн руб. Деньги она потратила по собственному желанию.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
12.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии будут судить мошенницу, которая продавала чужие квартиры
12.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов и Евгений Семивеличенко поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам
12.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
11.09.2016 // СПОРТ
Уфа сыграла дома вничью с Краснодаром
11.09.2016 // СПОРТ
Сегодня «Уфа» встретится с «Краснодаром»
11.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов: В 2017 году передадим ключи жителям аварийных домов Амзи
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте