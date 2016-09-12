В Башкирии будут судить мошенницу, которая продавала чужие квартиры

Ольга КОРЗИК

Она похитила 38 млн рублей

Прокуратура Стерлитамака направила в суд уголовное дело в отношении экс-директора ООО «Александрия» и единственного учредителя ООО «Соломон» 36-летней Марины Якимовой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Следствие считает, что она с февраля 2014 года по июнь 2015 года продавала с помощью сети интернет квартиры в строящихся домах в Стерлитамаке по заниженной цене. Она рассказывала клиентам и риелторам о том, что ее фирмы выкупили жилье на ранних стадиях строительства домов или что квартирами с ней рассчитался застройщик в счет выполненных работ.

- Выгодные условия приобретения недвижимости привлекли внимание 30 жителей республики, которые заключили с вышеуказанными организациями предварительные договоры купли-продажи квартир, полностью оплатив за них требуемую сумму. Однако покупатели не знали, что приобретаемые ими квартиры не принадлежат на праве собственности ни Якимовой, ни подконтрольным ей организациям, в связи с чем, не могут быть предметом договора купли-продажи, следует из сообщения прокуратуры.

Таким образом она похитила более 38 млн руб. Деньги она потратила по собственному желанию.