В Башкирии возбудили дело по убийству таксиста

Разиф АБДУЛЛИН

Сначала поступило сообщение о его пропаже.

Фото: Кристина Дейнеко

Следственные органы возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 6 февраля в Стерлитамаке трое местных жителей вызвали такси, чтобы доехать до одной из деревень Гафурийского района. По пути они попросили таксиста остановиться, после чего двое из них вышли вместе с таксистом из машины и убили его.

- Третий пассажир оставался в автомашине, - сообщили в следкоме. - Затем один из злоумышленников сел за руль автомашины, тело погибшего спрятали недалеко от места совершения преступления и на автомобиле вернулись в город Стерлитамак.

Личности всех пассажиров такси уже установлены, и теперь их проверяют на причастность к совершению преступления. 7 февраля поступило сообщение о пропаже таксиста, а 10 февраля его тело было найдено в Гафурийском районе.

- После установления всех обстоятельств будет решен вопрос о переквалификации действий на более тяжкую статью Уголовного кодекса РФ, - сообщили в пресс-службе следкома Башкирии. - Расследование уголовного дела продолжается.