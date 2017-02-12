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13 февраля, понедельник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии возбудили дело по убийству таксиста// 12.02.2017
Сначала поступило сообщение о его пропаже.
Фото: Кристина Дейнеко
Следственные органы возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, вечером 6 февраля в Стерлитамаке трое местных жителей вызвали такси, чтобы доехать до одной из деревень Гафурийского района. По пути они попросили таксиста остановиться, после чего двое из них вышли вместе с таксистом из машины и убили его.
- Третий пассажир оставался в автомашине, - сообщили в следкоме. - Затем один из злоумышленников сел за руль автомашины, тело погибшего спрятали недалеко от места совершения преступления и на автомобиле вернулись в город Стерлитамак.
Личности всех пассажиров такси уже установлены, и теперь их проверяют на причастность к совершению преступления. 7 февраля поступило сообщение о пропаже таксиста, а 10 февраля его тело было найдено в Гафурийском районе.
- После установления всех обстоятельств будет решен вопрос о переквалификации действий на более тяжкую статью Уголовного кодекса РФ, - сообщили в пресс-службе следкома Башкирии. - Расследование уголовного дела продолжается.
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