13 февраля, понедельник
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии возбудили дело по убийству таксиста

Разиф АБДУЛЛИН // 12.02.2017
Сначала поступило сообщение о его пропаже.

Фото: Кристина Дейнеко

Следственные органы возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 6 февраля  в Стерлитамаке трое местных жителей вызвали такси, чтобы доехать до одной из деревень Гафурийского района. По пути они попросили таксиста остановиться,  после чего двое из них вышли вместе с таксистом из машины и убили его.

- Третий пассажир оставался в автомашине,  - сообщили в следкоме. - Затем один из злоумышленников сел за руль автомашины, тело погибшего спрятали недалеко от места совершения преступления и на автомобиле вернулись в город Стерлитамак.

Личности всех пассажиров такси уже установлены,  и теперь их проверяют на причастность к совершению преступления. 7 февраля поступило сообщение о пропаже таксиста, а 10 февраля его тело было найдено в Гафурийском районе.

- После установления всех обстоятельств будет решен вопрос о переквалификации действий на более тяжкую статью Уголовного кодекса РФ, - сообщили в пресс-службе следкома Башкирии. -  Расследование уголовного дела продолжается.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

11.02.2017
В Уфе задержан подозреваемый в нападениях грабитель
Он отбирал деньги уфимцев, угрожая ножом.

10.02.2017
В смерти оставшегося под снегом мальчика возможно виноват экскаваторщик
Очевидцы рассказали новые подробности трагедии.

10.02.2017
В Башкирии ищут убийцу двух пенсионеров
Следователи просят помочь всех, кому что-то известно о случившемся.

09.02.2017
В Уфе мальчика завалило снегом, ребёнок погиб
Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребёнка.

09.02.2017
В Башкирии завели уголовное дело на депутата за пьяную езду
Мужчина попался инспекторам ДПС второй раз за 1,5 года.

09.02.2017
В Башкирии мужчина убил малыша с особой жестокостью
Девочка скончалась на месте от полученных травм.

08.02.2017
В Башкирии завершили расследование резонансного дела о нападении на трёх детей
Мужчина набросился с ножом на двух девочек и мальчика.

08.02.2017
В Уфе мужчина убил собутыльника и сжёг труп
Преступление было совершено семь лет назад, но правосудие настигло его только сейчас.

08.02.2017
В Башкирии чиновники 1,2 га земли присвоили незаконно
Тем самым нарушили права более 1,1 тысячи граждан.

08.02.2017
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде в Уфе
Выяснилось, что водитель автобуса не имел лицензии на перевозку пассажиров.

08.02.2017
В Башкирии ФГУП задолжал своим работникам более 9 миллионов рублей
Выплачивать долг сотрудникам начали после прокурорского вмешательства.

07.02.2017
Уфимец зарубил топором своего свата
Трагедия произошла в одном из дачных кооперативов под Уфой.

07.02.2017
В Башкирии мужчина напал на своего собутыльника и выпрыгнул с четвёртого этажа
Бывший осуждённый попытался убить своего «соседа» по колонии.

07.02.2017
В Уфе таксист заступился за девушку и получил несколько ударов ножом
Мужчина высадил девушку по указанному адресу и стал свидетелем нападения, вступившись за пассажирку, сам оказался в больнице.

07.02.2017
Ограбление в Башкирии сняли камеры видеонаблюдения
Мужчина попытался ограбить офис кредитной организации.

07.02.2017
В Уфе директор сети автозаправок пойдет под суд
Мужчина не выплачивал своим сотрудникам зарплату.


  

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"