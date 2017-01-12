В Башкирии произошла авария с летальным исходом

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Трагедия случилась накануне на дороге Бураево — Старобалтачево.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Накануне днем на дороге в Башкирии произошла страшная авария. В результате погиб пожилой мужчина.

ДТП произошло на 2 км дороги Бураево — Старобалтачево. 22-летний житель Балтачевского района находился за рулем «Тойоты Спринтер». Он влетел во встречный автомобиль. В «Ладе» находился 60-летний пенсионер житель Нефтекамска.

Пожилого мужчину отправили в больницу, он получил серьезные травмы. Вечером потерпевший скончался, сообщили в управлении ГИБДД МВД по РБ.