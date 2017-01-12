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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии произошла авария с летальным исходом// 12.01.2017
Трагедия случилась накануне на дороге Бураево — Старобалтачево.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Накануне днем на дороге в Башкирии произошла страшная авария. В результате погиб пожилой мужчина.
ДТП произошло на 2 км дороги Бураево — Старобалтачево. 22-летний житель Балтачевского района находился за рулем «Тойоты Спринтер». Он влетел во встречный автомобиль. В «Ладе» находился 60-летний пенсионер житель Нефтекамска.
Пожилого мужчину отправили в больницу, он получил серьезные травмы. Вечером потерпевший скончался, сообщили в управлении ГИБДД МВД по РБ.
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