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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Гибелью мальчика, катавшегося с горки в Башкирии, занялся Росздравнадзор// 12.01.2017
Врачи не оказали своевременно помощь ребенку.
Случаем гибели пятилетнего мальчика, который катался с ледяной горки в Давлеканово и умер в больнице от гематомы займется Росздравнадзор, сообщает ГТРК.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что уже поручила провести выемку всех документов, связанных с этим случаем. Росздравнадзор выяснит, по какой причине ребенку вовремя не оказали медицинскую помощь. Запрошены дела врачей, которые дежурили в больнице в момент обращения за помощью родителей погибшего.
Напомним, 3 января в Давлеканово пятилетний малыш катался с горки и ударился головой. Когда родители обратились в больницу, ребенку поставили неверный диагноз. Через два дня после происшествия ребенок скончался.
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