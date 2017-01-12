12 января, четверг
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии задержали мужчину с автоматом

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 12.01.2017
При задержании он оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии.

Сегодня, 12 января, около часа ночи в Стерлитамаке сотрудники группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии при патрулировании проспекта Ленина остановили для проверки документов подозрительного мужчину с черной сумкой в руке, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Башкирии.

Однако вместо документов гражданин достал из-за спины предмет, похожий на автомат, и направил в сторону бойцов Росгвардии. Злоумышленник был разоружен. У 28-летнего горожанина, который, находился в состоянии алкогольного опьянения, был изъят пневматический автомат. По данному факту проводится проверка.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

12.01.2017
В Башкирии произошла авария с летальным исходом
Трагедия случилась накануне на дороге Бураево — Старобалтачево.

12.01.2017
Гибелью мальчика, катавшегося с горки в Башкирии, занялся Росздравнадзор
Врачи не оказали своевременно помощь ребенку.

12.01.2017
В Башкирии женщина пнула ДПСника и получила за это год условно
Пассажирка пыталась заступиться за нетрезвого водителя.

12.01.2017
В Югре двое полицейских пытали жителя Башкирии
Издевательства зафиксировала видео-камера.

11.01.2017
В Уфе видео ползущей в больнице женщины вызвало внимание прокуратуры
Прокуроры намерены оценить соблюдение закона об охране здоровья граждан.

11.01.2017
Отец умершего в больнице Уфы ребенка готовит иск в суд
Он получил документ, подтверждающий врачебную ошибку.

11.01.2017
В Башкирии директора предприятия заподозрили в неуплате налогов
В его отношении возбудили уголовное дело.

11.01.2017
На автодороге Уфа – Шакша произошла авария, есть погибший

Фото и видео с места аварии появилось в социальных сетях.

11.01.2017
В Башкирии на трассе сгорел пассажирский автобус
Всем пассажирам и водителю вовремя удалось покинуть салон.

11.01.2017
Сегодня в Башкирии будут судить мужчину, сбросившую женщину с балкона
Женщина скончалась в реанимации от полученных травм.

11.01.2017
В Башкирии бывшего мэра Агидели будут судить за взяточничество
Уголовное дело на экс-главу направлено в Краснокамский межрайонный суд.

11.01.2017
В Башкирии сняли на видео драку между водителями на дороге
Мужчины подрались сразу после столкновения.

11.01.2017
В Башкирии мужчина пырнул племянника ножом в горло
Молодой человек умер на месте от обильной кровопотери.

10.01.2017
Полиция нашла участников драки в Уфе, избивших автовладельцев битой
Оказалось, что парень, размахивавший битой, был ранее судим.

10.01.2017
Появилось видео лобового столкновения «Opel» и фуры в Башкирии
Видеозапись была снята на регистратор, установленный в кабине большегруза.

10.01.2017
В Башкирии задержали мужчину, зарезавшего собутыльника
59-летний мужчина скончался на месте от полученных ран.

10.01.2017
В Уфе изъяли более трехсот «фанфуриков»
Две партии флаконов с метанолом хранились в гараже и в пункте по приему металла.

10.01.2017
В Уфе закрыли кальянную по требованию прокуратуры
Кафе с кальянами было закрыто в судебном порядке.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе снегочистительная техника встала из-за пробки

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"