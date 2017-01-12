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12 января, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии задержали мужчину с автоматом// 12.01.2017
При задержании он оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии.
Сегодня, 12 января, около часа ночи в Стерлитамаке сотрудники группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии при патрулировании проспекта Ленина остановили для проверки документов подозрительного мужчину с черной сумкой в руке, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Башкирии.
Однако вместо документов гражданин достал из-за спины предмет, похожий на автомат, и направил в сторону бойцов Росгвардии. Злоумышленник был разоружен. У 28-летнего горожанина, который, находился в состоянии алкогольного опьянения, был изъят пневматический автомат. По данному факту проводится проверка.
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