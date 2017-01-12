В Башкирии задержали мужчину с автоматом

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

При задержании он оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии.

Сегодня, 12 января, около часа ночи в Стерлитамаке сотрудники группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии при патрулировании проспекта Ленина остановили для проверки документов подозрительного мужчину с черной сумкой в руке, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Башкирии.

Однако вместо документов гражданин достал из-за спины предмет, похожий на автомат, и направил в сторону бойцов Росгвардии. Злоумышленник был разоружен. У 28-летнего горожанина, который, находился в состоянии алкогольного опьянения, был изъят пневматический автомат. По данному факту проводится проверка.