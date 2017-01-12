В Башкирии женщина пнула ДПСника и получила за это год условно

Злата ЗУКОВИЧ

Пассажирка пыталась заступиться за нетрезвого водителя.

Фото: Кристина Дейнеко

В Белорецке состоялся суд над женщиной, ударившей сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе верховного суда республики.

Инспектор ДПС и лейтенант полиции остановили автомобиль, за рулем которого сидел нетрезвый мужчина, лишенный прав за административное правонарушение. Водитель сопротивлялся сотруднику полиции, тогда те для установления личности вытащили его из салона и нацепили наручники. Пассажирка, находившаяся в салоне автомобиля, толкнула руками в спину врио инспектора ДПС и пнула его по ноге.

Суд признал пассажирку виновной. Ей дали один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.