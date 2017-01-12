В Югре двое полицейских пытали жителя Башкирии

Злата ЗУКОВИЧ

Издевательства зафиксировала видео-камера.

Фото: youtube.com

Следователи Пыть-Яха (ХМАО-Югра) продолжают расследовать уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств» в отношении полицейских, избивших жителя Кумертау, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

По версии следствия, 22 декабря 2016 года помощник оперативного дежурного вместе с и.о. начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Пыть-Ях, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, применили в отношении задержанного мужчины физическое насилие и наручники. Также они поместили другого мужчину в камеру для административно-задержанных лиц в наручниках. Мужчину отпустили домой через некоторое время, но протокол о совершении им административного правонарушения не составлялся.

Полицейским предъявлено обвинение. Сейчас следователи изучают запись с камер видеонаблюдения. В частности на видео запечатлены моменты,как задержанного подвешивают на наручниках к стене.