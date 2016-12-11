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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии после драки в ночном клубе пропал 18-летний парень// 11.12.2016
Молодой человек приехал в Стерлитамак к друзьям
Вчера у входа в один из ночных клубов Стерлитамака произошла драка, один из её участников бесследно пропал. Как сообщает «Комсомольская правда», молодой человек приехал к друзьям в Стерлитамак из другого населённого пункта, вечером молодые люди отдыхали в ночном клубе «Икра». Около пяти часов утра друзья вышли на улицу подышать свежим воздухом и повздорили с другими посетителями. В результате ссоры завязалась драка, в ходе которой 18-летний Игорь Габбасов убежал в неизвестном направлении. Ни сразу после потасовки, ни утром он так и не вернулся за своей верхней одеждой и личными вещами, оставленными в гардеробе.
Приметы: Худощавого телосложения, рост 178 сантиметров, волосы тёмные, глаза карие.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении Игоря Габбасова просьба связаться с близкими пропавшего.
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