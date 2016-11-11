Страшное ДТП на трассе М7 в Башкирии: есть погибший

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Легковушку зажало между двумя фурами

Фото: группа БашДТП

Сегодня, вечером 11 ноября, в Башкирии произошла страшная авария. ДТП произошло на трассе М-7, на границе Кушнаренковского и Дюртюлинского районов. Как сообщают очевидцы аварии в группе БашДТП, легковой автомобиль зажало между двумя фурами на спуске. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля: тягач «Вольво», «Лада Приора» и фура «Мерседес». В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб до приезда скорой помощи, сообщает агентство "Башинформ".

На участке, где произошла авария, образовался масштабный автомобильный затор,