|
11 ноября, пятница
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Страшное ДТП на трассе М7 в Башкирии: есть погибший// 11.11.2016
Легковушку зажало между двумя фурами
Фото: группа БашДТП
Сегодня, вечером 11 ноября, в Башкирии произошла страшная авария. ДТП произошло на трассе М-7, на границе Кушнаренковского и Дюртюлинского районов. Как сообщают очевидцы аварии в группе БашДТП, легковой автомобиль зажало между двумя фурами на спуске. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля: тягач «Вольво», «Лада Приора» и фура «Мерседес». В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб до приезда скорой помощи, сообщает агентство "Башинформ".
На участке, где произошла авария, образовался масштабный автомобильный затор,
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
11.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Страшное ДТП на трассе М7 в Башкирии: есть погибший
11.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В выходные в Башкирии похолодает до -14°
11.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Памфилова отправит в Башкирию еще двух членов ЦИК для проверки выборов
11.11.2016 // ПЕРСОНА
Михаил Закомалдин: На новой должности на поставленные задачи придется смотреть шире
11.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Фантастический триллер "Прибытие" вышел в прокат
11.11.2016 // ПОЛЕЗНО
Как выбрать спутниковое телевидение в Башкирии
11.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Топором прорубить цифровое окно
11.11.2016 // ПУЛЬС
Стала известна дата строительства нового моста через Белую
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев считает нашумевшую историю в Бурзянском районе непреднамеренным, но долгожданным прорывом в пиаре республики.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте