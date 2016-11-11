Житель Свердловской области с сообщниками украл в Башкирии три экскаватора на 16 миллионов

Наталья КУЗНЕЦОВА

Обвинительное заключение скоро будет направлено в суд.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Свердловской области Александра Попкова. Он обвиняется в мошенничестве по сговору в особо крупном размере – ч. 4 ст 159 УК РФ.

По версии следствия, Попков с группой сообщников нашел в интернете объявление о продаже коммерческой фирмы и от ее имени арендовали офис в Уфе и наняли персонал. Впоследствии они связались с двумя владельцами строительной техники и оформили с ними договоры аренды. Получив в пользование три экскаватора стоимостью около 16 миллионов рублей, злоумышленники похитили их.

- Попков признал вину в совершении преступления, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - В настоящее время он находится под стражей. Его сообщники объявлены в розыск. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Уфимский районный суд.