В Башкирии жительница Архангельского района прописала сразу 11 мигрантов

Ольга КОРЗИК

В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Архангелького района Башкирии возбудила уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы, которая прописала в заброшенном частном доме родственников 11 мигрантов. Ее подозревают в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ (ст. 322.3 УК РФ). В ходе проверки было установлено, что ее об этом попросил сожитель.

- Фиктивная постановка на миграционный учет позволила гражданам Республик Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан легализовать свое положение в России. В действительности мигранты не собирались проживать по указанному в документах адресу, - сообщили в прокуратуре.