В Башкирии пьяный водитель протаранил стоящие на обочине автомобили

Константин КЛИМОВ

Авария произошла в Туймазинском районе Башкирии.

На трассе Белебей – Николаевка – Туймазы пьяный водитель за рулём малолитражки «Ока» не справился с управлением и протаранил припаркованные на обочине автомобили. В результате столкновения ВАЗ-2114, в который врезалась малолитражка, отбросило на припаркованный рядом Hyundai Solaris. После аварии медицинская помощь понадобилась девушке из припаркованного ВАЗа и 19-летнему пассажиру «Оки», последний с переломами был доставлен в больницу.