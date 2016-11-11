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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии наказан директор школы за отравление учеников химикатами// 11.11.2016
Ученики пятого класса отравились газами в кабинете химии, пятерым потребовалась госпитализация.
Прокуратура Башкирии наказала директора школы города Бирска за несоблюдение гигиенических норм. Как рассказали в ведомстве, школьники пришедшие на занятия отравились газами, накопившимися в кабинете химии за выходные.
В результате отравления ученикам пятого класса на месте была оказана медицинская помощь, но пятерых из них всё-таки пришлось госпитализировать. Проведённая прокуратурой и Роспотребнадзором проверка показала, что помещения, где хранились химические реактивы и накапливался газ, должным образом не проветривалось. Помимо этого выяснилось, что вопреки законодательству директор школы не обеспечил проверку технического состояния системы вентиляции и не имел разрешающих документов на её использование.
По результатам проверки директор учебного заведения оштрафован, все выявленные нарушения устранены.
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