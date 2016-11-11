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11 ноября, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе мужчина сообщил в полицию о заминированном автомобиле// 11.11.2016
Сообщение о заложенной бомбе оказалось ложным.
Фото: http://zp.vgorode.ua/
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, 27-летний уфимец Рим Нугуманов обвиняется в совершении преступления по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».
По версии следствия, днем в июне этого года пьяный Нугуманов стоял рядом со зданием Красинского рынка в Уфе и ему не нравилось, как припарковался незнакомый ему водитель, после чего он начал с ним скандалить. Когда автовладелец оставил машину на прежнем месте, проигнорировав нападки Нугуманова, тот позвонил со своего мобильного телефона в полицию и сообщил о заложенной в автомобиле бомбе.
Сотрудники следственно-оперативной группы не нашли взрывных устройств, проверив автомобиль и установили личность по номеру телефона. Обвиняемый свою вину признал. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения.
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