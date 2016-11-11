В Уфе мужчина сообщил в полицию о заминированном автомобиле

Злата ЗУКОВИЧ

Сообщение о заложенной бомбе оказалось ложным.

Фото: http://zp.vgorode.ua/

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, 27-летний уфимец Рим Нугуманов обвиняется в совершении преступления по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».

По версии следствия, днем в июне этого года пьяный Нугуманов стоял рядом со зданием Красинского рынка в Уфе и ему не нравилось, как припарковался незнакомый ему водитель, после чего он начал с ним скандалить. Когда автовладелец оставил машину на прежнем месте, проигнорировав нападки Нугуманова, тот позвонил со своего мобильного телефона в полицию и сообщил о заложенной в автомобиле бомбе.

Сотрудники следственно-оперативной группы не нашли взрывных устройств, проверив автомобиль и установили личность по номеру телефона. Обвиняемый свою вину признал. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения.