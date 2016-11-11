В Салавате две фирмы разлили битум на тысяче квадратных метров

Ольга КОРЗИК

Ущерб природе превысил 4 миллиона рублей.

Прокуратура Салавата возбудила два уголовных дела по статье нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды (ч.2 ст. 247 УК РФ) в отношении ООО «Башминерал» и ООО «Омега».

В ходе прокурорской проверки было установлено, что эти предприятия занимались переработкой нефтешлама.

Сотрудники компании размещали цистерны с битумом на открытом грунте, из-за этого часть нефтепродуктов разлилась на почву, загрязнив свыше 1,1 тыс кв м земли.

- По заключению экспертов сумма ущерба, причиненного природе компанией ООО «Омега» превысила 2,1 млн рублей, ООО «Башминерал» - 2,2 млн рублей. Кроме того, ООО «Башминерал» незаконно, без регистрации в соответствующем реестре, эксплуатировало установку по переработке нефтешлама, - сообщили в прокуратуре республики.