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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Салавате две фирмы разлили битум на тысяче квадратных метров

Ольга КОРЗИК // 11.11.2016
Ущерб природе превысил 4 миллиона рублей.

Прокуратура Салавата возбудила два уголовных дела по статье нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды (ч.2 ст. 247 УК РФ) в отношении ООО «Башминерал» и ООО «Омега».

В ходе прокурорской проверки было установлено, что эти предприятия занимались переработкой нефтешлама.

Сотрудники компании размещали цистерны с битумом на открытом грунте, из-за этого часть нефтепродуктов разлилась на почву, загрязнив свыше 1,1 тыс кв м земли.

- По заключению экспертов сумма ущерба, причиненного природе компанией ООО «Омега» превысила 2,1 млн рублей, ООО «Башминерал» - 2,2 млн рублей. Кроме того, ООО «Башминерал» незаконно, без регистрации в соответствующем реестре, эксплуатировало установку по переработке нефтешлама, - сообщили в прокуратуре республики.

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