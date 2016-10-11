В Башкирии женщине опыт изгнания бесов обошелся в 650 тысяч рублей

Разиф АБДУЛЛИН

Жительница Салаватского района обратилась к лжецелителям за помощью.

В отдел МВД России по Салаватскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 50-летняя жительница одного из местных населенных пунктов, сообщается на официальном сайте МВД Башкирии.

По ее словам, насмотревшись ночью вместе со своей 75-летней мамой «волшебных» сеансов на одном из телеканалов, она решила позвонить по телефону, по которому телезрителям обещали устранить любые семейные проблемы и исцелить больных.

Телефонные переговоры привели к тому, что женщина заплатила 14 тысяч рублей на счет собеседника-«целителя». Затем женщине позвонили снова и сказали, что в ее отца вселился бес и надо изгнать его за гораздо большую сумму. Сеансы «лечения» продолжались до тех пор, пока женщина не заплатила частями в общей сложности 650 тысяч рублей. Только тогда она опомнилась и обратилась в полицию.

- В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.