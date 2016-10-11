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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе осудили подставного сотрудника ФСБ

Разиф АБДУЛЛИН // 11.10.2016
Двух уфимцев обвинили в мошенничестве.

Верховный суд Башкирии вынес приговор в отношении двух уфимцев, обвиняемых в мошенничестве, сообщает «Российская газета».

Они заявили  одному из местных чиновников, что имеют компрометирующие материалы на него, но могут уладить дело за 4 млн руб.

При этом один мужчина представился руководителем Центра миротворческих программ президента РФ по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а другой - генералом ФСБ из Москвы. На самом деле, они ими не являлись и никакого компромата у них не было.

Когда чиновник заплатил им аванс в два миллиона рублей,  мошенников задержали  сотрудники башкирского  управления ФСБ.

Ленинский районный суд Уфы приговорил их к четырем и четырем с половиной годам заключения, а также штрафу в 200 тысяч рублей с каждого.

- Осужденные не согласились с таким наказанием и подали апелляцию. Однако Верховный суд РБ оставил приговор Ленинского районного суда без изменений, - сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по РБ.

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