|
11 октября, вторник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе осудили подставного сотрудника ФСБ// 11.10.2016
Двух уфимцев обвинили в мошенничестве.
Верховный суд Башкирии вынес приговор в отношении двух уфимцев, обвиняемых в мошенничестве, сообщает «Российская газета».
Они заявили одному из местных чиновников, что имеют компрометирующие материалы на него, но могут уладить дело за 4 млн руб.
При этом один мужчина представился руководителем Центра миротворческих программ президента РФ по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а другой - генералом ФСБ из Москвы. На самом деле, они ими не являлись и никакого компромата у них не было.
Когда чиновник заплатил им аванс в два миллиона рублей, мошенников задержали сотрудники башкирского управления ФСБ.
Ленинский районный суд Уфы приговорил их к четырем и четырем с половиной годам заключения, а также штрафу в 200 тысяч рублей с каждого.
- Осужденные не согласились с таким наказанием и подали апелляцию. Однако Верховный суд РБ оставил приговор Ленинского районного суда без изменений, - сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по РБ.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
11.10.2016 // ПОЛЕЗНО
Skype заговорил на русском языке
11.10.2016 // ПУЛЬС
«Башнефть» проверят по полной
11.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии возбудили дело по факту гибели ребенка от кипятка
11.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфа признана вторым по благоустроенности городом в России
11.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Куда сходить в Уфе на праздник 11 октября
10.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Юрий Шевчук даст два концерта с новой программой
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева - о премьере Башдрамтеатра.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте