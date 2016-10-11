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11 октября, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В полиции Башкирии разоблачили своего сотрудника при получении взятки// 11.10.2016
Он готов был взять 250 тысяч рублей за снятие ареста с земельного участка.
Оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД по РБ при получении взятки был задержан сотрудник отдела полиции №6 Уфы, сообщили в министерстве.
38-летний житель Уфы передавал ему 250 тысяч рублей, и в это время его задержали. По предварительным данным, деньги предназначались за снятие ареста с земельного участка, принадлежащего уфимцу, и арестованного в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве.
- Руководством МВД по Республике Башкортостан назначена служебная проверка, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным основаниям и привлечения его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности.
- По материалам Управления собственной безопасности МВД по РБ возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего оперуполномоченного отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела полиции № 6 Управления МВД России по городу Уфе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), - сообщили в следственном комитете Башкирии. - Сотрудник полиции, осознавая, что в силу своего должностного положения он не может повлиять на принятие решения о снятии ареста с земельного участка, все же сообщил жителю города Уфы заведомо ложные сведения о наличии у него такой возможности, оценив свои услуги в 250 тысяч рублей. При этом, сотрудник полиции планировал деньги оставить себе, не предпринимая никаких действий.
Когда полицейского задержали, выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - уточнили в следкоме.- Подозреваемый проверяется на причастность к совершению других противоправных деяний. Расследование уголовного дела продолжается.
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