В Башкирии возбудили дело по факту гибели ребенка от кипятка

Разиф АБДУЛЛИН

Малыш опрокинул на себя кастрюлю c cупом, а мама не обратилась за помощью к врачам.

Фото: surb.sledcom.ru

Вопиющий случай произошел 5 сентября в Кигинском районе Башкирии. Полуторагодовалый малыш опрокинул на себя кастрюлю с кипящим супом, которую на плите без присмотра оставила его мама. Он получил ожоги груди, головы, ног и рук. А мама понадеялась, что все пройдет само собой и не вызвала скорую помощь. В результате мальчик погиб. Такова версия следствия, в следкоме по факту смерти мальчика провели доследственную проверку, сообщается на официально сайте следкома Башкирии.

- По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Кигинского района, - сообщили в следкоме. - Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).