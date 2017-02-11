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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пьяная компания убила таксиста и угнала его автомобиль - соцсети// 11.02.2017
Трое пассажиров задушили мужчину.
В социальных сетях появилась информация о том, что 7 февраля таксиста Олега Бохана убили пьяные пассажиры. Из близких родственников у мужчины осталась мать. По неофициальным данным, в ночь с 6 на 7 февраля Олег повез трех нетрезвых пассажиров в деревню Янгискаиин, что в Гафурийском районе. На середине пути пьяные парни задушили Олега, выкинули его из автомобиля, а сами на этом же угнанном автомобиле отправились в Стерлитамак. Там из задержал сотрудник ДПС за вождение в нетрезвом виде.
Автомобиль отправили на штрафстоянку. Начались поиски таксиста. Его тело обнаружили в Гафурийском районе вчера, 10 февраля. Одного из злоумышленников удалось поймать, остальных разыскивают.
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