В Уфе подросток с ножом напал в магазине на двух женщин

Разиф АБДУЛЛИН

Это случилось 10 января.

Фото: surb.sledkom.ru

Вечером 10 января 16-летний уфимец в одном из магазинов сети «Монетка» без видимых причин нанес несколько ударов ножом двум сотрудницам магазина: менеджеру 23 лет и кассиру 59 лет, сообщается на официальном сайте следкома Башкирии.

- Обе женщины госпитализированы, - сообщили в следкоме. - Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, угрозы для жизни нет. Несовершеннолетний задержан сотрудниками Управления Росгвардии по РБ. На учете у нарколога и психиатра он не состоит, но объяснить свои действия он не может.

У следователя возникли сомнения в психическом статусе подозреваемого, поэтому его направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений).

Подростка, скорее всего, заключат под стражу, готовится соответствующее постановление. Расследование уголовного дела продолжается.