|
12 января, четверг
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе подросток с ножом напал в магазине на двух женщин// 11.01.2017
Это случилось 10 января.
Фото: surb.sledkom.ru
Вечером 10 января 16-летний уфимец в одном из магазинов сети «Монетка» без видимых причин нанес несколько ударов ножом двум сотрудницам магазина: менеджеру 23 лет и кассиру 59 лет, сообщается на официальном сайте следкома Башкирии.
- Обе женщины госпитализированы, - сообщили в следкоме. - Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, угрозы для жизни нет. Несовершеннолетний задержан сотрудниками Управления Росгвардии по РБ. На учете у нарколога и психиатра он не состоит, но объяснить свои действия он не может.
У следователя возникли сомнения в психическом статусе подозреваемого, поэтому его направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений).
Подростка, скорее всего, заключат под стражу, готовится соответствующее постановление. Расследование уголовного дела продолжается.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
12.01.2017 // ФОТОФАКТ
В Уфе снегочистительная техника встала из-за пробки
12.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов поручил уволить главу больницы №13 после видеоскандала
12.01.2017 // ИНТЕРВЬЮ
Рияз Исхаков: «Башкирскому кино пора вырасти из пелёнок»
12.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцев приглашают в путешествие по Вселенной
12.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии Ространснадзор отчитался об очистке от снега федеральных трасс
12.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Гибелью мальчика, катавшегося с горки в Башкирии, занялся Росздравнадзор
12.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе сняли на видео уборку снега манипулятором
12.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе будут чистить дворы от снега 13 января
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте