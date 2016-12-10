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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Житель Башкирии дал взятку и фиктивно прописал 57 мигрантов// 10.12.2016
С начальником миграционной службы он договорился, установив в ее кабинете компьютерную технику.
Фото: otvugra.ru
Следком Башкирии сообщил о завершении расследования уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Иглинского района. Он обвиняется в даче взятки и фиктивной прописке иностранных граждан – ст. 291 и 322 УК РФ.
По данным следствия, с целью избежания уголовной ответственности мужчина решил получить покровительство начальника местного отдела Управления федеральной миграционной. В феврале 2014 года он установил в ее служебном кабинете компьютерную технику на сумму более 16 тысяч рублей.
- Начальник отдела скрывала факты незаконной постановки на учет иностранных граждан по месту регистрации и не направляла эти данные в органы прокуратуры и территориальный отдел полиции, - говорится в сообщениии следственного комитета. - Это привело к фиктивной регистрации 57 иностранных граждан из бывших союзных республик в период с апреля по ноябрь 2014 года. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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