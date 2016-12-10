10 декабря, суббота
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Казани мужчина ограбил банк в маске Стаса Михайлова

Наталья КУЗНЕЦОВА // 10.12.2016
Суд приговорил его к семи годами колонии строгого режима.

Фото: «Комсомольская правда»

Советский суд Казани вынес приговор Александру Колистратову, сообщает портал inkazan.ru. В сентябре этого года мужчина под видом певца Стаса Михайлова ограбил «Татсоцбанк». Угрожая ножом кассиру, он открыто похитил из сейфа крупную денежную сумму. По данным СМИ злоумышленник украл 1,6 миллиона рублей, 1580 долларов США и 2605 ЕВРО.

— Колистратов сотрудничал со следствием и судом, – говорится в сообщении издания. – Также он возместил моральный ущерб кассиру отделения «Татсоцбанка». Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Помимо этого он должен возместить ущерб страховой компании.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

09.12.2016
Уфимка пойдёт под суд за издевательства над дочерью
Прокуроры утвердили обвинение 31-летней жительнице Уфы

09.12.2016
Крематорию в Уфе не быть
Прокуратура выступила против строительства данного объекта.

09.12.2016
Фотофакт: В Башкирии «девятка» лоб в лоб протаранила «KIA»
Авария произошла в Мелеузовском районе Башкирии.

09.12.2016
Видео: Житель Башкирии рассказал, как его похитили и избивали несколько часов
Венер Мардамшин ранее заявивший о пытках в отделении полиции в Нефтекамске, в подробностях рассказал, как это было

08.12.2016
Башкирские полицейские нашли трёх пропавших в прошлом месяце детей
Двое девочек и мальчик в живы и скоро вернутся домой

08.12.2016
В Башкирии вынесена мера пресечения женщине, пытавшейся задушить чужого ребёнка
Семилетний мальчик чуть не лишился жизни из-за игр в коридоре общежития

08.12.2016
Фотофакт: Под Уфой фура протаранила иномарку, водитель погиб
Авария произошла в Иглинском районе Башкирии

08.12.2016
В Башкирии директор МУБ требовал взятку за свою подпись
Обвиняемый отказывался подписать акты выполненных работ без вознаграждения.

08.12.2016
В Уфе двое полицейских арестованы за вымогательство
Они подбросили задержанным наркотики и вымогали у них 700 тысяч рублей

08.12.2016
В Башкирии директора бассейна посадят за утонувшего мальчика
Ребенок захлебнулся водой и умер от асфиксии.

07.12.2016
В аварии на трассе Уфа - Оренбург погибло три человека
Девятилетний мальчик и 33-летняя женщина в реанимации.

07.12.2016
В Уфе ребенок попал под «КамАЗ»
10-летний мальчик попал в больницу.

07.12.2016
После ДТП в Уфе 12-летняя школьница попала в больницу
Полиция ищет водителя, который скрылся с места аварии.

07.12.2016
В Уфе полицейский попался на взятке
В отношение него возбуждено уголовное дело.

07.12.2016
В Уфе подрались водители такси и клиенты
Причиной конфликта стала оплата за проезд

07.12.2016
Смертельное ДТП под Уфой: погибла женщина
В аварии также пострадал 9-ти летний ребенок

06.12.2016
В Башкирии найдены два пропавших подростка
Полицейские передали их родителям.

06.12.2016
В Башкирии пенсионер зарезал молодого приятеля
Следователи задержали злоумышленника.

05.12.2016
В Башкирии в ДТП погибло два человека
Трагедии произошли в минувшие выходные.
  

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Жители Шакши двадцать лет живут без асфальта

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"