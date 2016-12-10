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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Казани мужчина ограбил банк в маске Стаса Михайлова// 10.12.2016
Суд приговорил его к семи годами колонии строгого режима.
Фото: «Комсомольская правда»
Советский суд Казани вынес приговор Александру Колистратову, сообщает портал inkazan.ru. В сентябре этого года мужчина под видом певца Стаса Михайлова ограбил «Татсоцбанк». Угрожая ножом кассиру, он открыто похитил из сейфа крупную денежную сумму. По данным СМИ злоумышленник украл 1,6 миллиона рублей, 1580 долларов США и 2605 ЕВРО.
— Колистратов сотрудничал со следствием и судом, – говорится в сообщении издания. – Также он возместил моральный ущерб кассиру отделения «Татсоцбанка». Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Помимо этого он должен возместить ущерб страховой компании.
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