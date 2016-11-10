В Уфе за попытку мошенничества осуждён бывший инспектор ДПС

Константин КЛИМОВ

Инспектор-мошенник был задержан после получения 50 тысяч рублей у своего знакомого.

Год назад инспектор ДПС Альмир Сабанбаев, пообещал своему знакомому, ранее лишённому прав за пьяную езду, внести в базу ГИБДД информацию о якобы сданном теоретическом экзамене. За свои услуги он запросил 50 тысяч рублей, после получения денег его задержали.

За попытку мошенничества он был приговорён Кировским судом Уфы с трём годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч рублей.