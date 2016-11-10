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10 ноября, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе за попытку мошенничества осуждён бывший инспектор ДПС// 10.11.2016
Инспектор-мошенник был задержан после получения 50 тысяч рублей у своего знакомого.
Год назад инспектор ДПС Альмир Сабанбаев, пообещал своему знакомому, ранее лишённому прав за пьяную езду, внести в базу ГИБДД информацию о якобы сданном теоретическом экзамене. За свои услуги он запросил 50 тысяч рублей, после получения денег его задержали.
За попытку мошенничества он был приговорён Кировским судом Уфы с трём годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч рублей.
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