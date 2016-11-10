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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии суд лишил свободы троих мужчин, похитивших человека// 10.11.2016
Изначально районный суд приговорил их к условному наказанию.
27–летний Борис Щипцов, 25–летний Радмир Гимранов, 26–летний Сергей Кузнецов и 29–летний Артур Ардаширов в сентябре прошлого года похитили 29-летнего знакомого, с которым у ранее судимого Щипцова сложились враждебные отношения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Обвиняемые избили потерпевшего около дома, поместили в багажник автомобиля и вывезли к реке Курсак, где продолжили его избивать. Через несколько часов полицейские и родственники пострадавшего нашли его в бессознательном состоянии. Его госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, где он и пришел в сознание.
При рассмотрении уголовного дела Альшеевский районный суд приговорил мужчин к условному лишению свободы, квалифицировав действия злоумышленников как незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением. Прокуратура посчитала такой приговор несправедливым, а наказание чрезмерно мягким и обжаловала судебное решение в вышестоящую инстанцию. Верховный суд республики согласился с доводами прокуратуры. Теперь Щипцова ждут 7 лет, Ардаширова и Гимранова 6, а Кузнецова к 5 лет 3 месяца лишения свободы в исправительных колониях строгого и особого режимов.
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