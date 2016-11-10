В Стерлитамаке на чердаке дома обнаружили тело молодой девушки

Константин КЛИМОВ

21-летняя жительница Стерлитамака, вероятно, наложила на себя руки.

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что в Стерлитамаке на чердаке одного из домов обнаружено тело 21-летней девушки, по данному факту назначена проверка.

Как сообщает портал ProUfu.ru, рядом с трупом нашли предсмертную записку, адресованную матери погибшей, что говорит о самоубийстве. В следственном комитете факт суицида пока не подтверждают.