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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Стерлитамаке на чердаке дома обнаружили тело молодой девушки// 10.11.2016
21-летняя жительница Стерлитамака, вероятно, наложила на себя руки.
В пресс-службе следственного комитета сообщили, что в Стерлитамаке на чердаке одного из домов обнаружено тело 21-летней девушки, по данному факту назначена проверка.
Как сообщает портал ProUfu.ru, рядом с трупом нашли предсмертную записку, адресованную матери погибшей, что говорит о самоубийстве. В следственном комитете факт суицида пока не подтверждают.
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