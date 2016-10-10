В Уфе в результате полицейской погони пострадала беременная девушка

Константин КЛИМОВ

Пьяный водитель, уходя от погони, не справился с управлением.

Фото: Кристина Дейнеко

Авария произошла сегодня ночью на улице Бакалинской в Уфе, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Пьяный водитель за рулём иномарки проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони, преследуемый не справился с управлением и врезался в столб на улице Бакалинской в Кировском районе Уфы.

В результате аварии водитель и его беременная пассажирка получили различные травмы и были доставлены в одну из больниц города. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.