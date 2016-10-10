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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе в результате полицейской погони пострадала беременная девушка// 10.10.2016
Пьяный водитель, уходя от погони, не справился с управлением.
Фото: Кристина Дейнеко
Авария произошла сегодня ночью на улице Бакалинской в Уфе, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Пьяный водитель за рулём иномарки проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони, преследуемый не справился с управлением и врезался в столб на улице Бакалинской в Кировском районе Уфы.
В результате аварии водитель и его беременная пассажирка получили различные травмы и были доставлены в одну из больниц города. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
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