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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В смерти оставшегося под снегом мальчика возможно виноват экскаваторщик// 10.02.2017
Очевидцы рассказали новые подробности трагедии.
Страшная трагедия, которая произошла в центральном парке Тимашево взволновала общественность. По предварительным данным 11-летний мальчик вместе с друзьями играл в центральном парке в Тимашево. Дети выкапывали тоннели в сугробах. Очевидцы рассказали, что в это время водитель частного экскаватора сгрёб огромную кучу снега прямо на эти сугробы, сообщает телеканал БСТ. Мальчик не смог выбраться из под завала.
Сейчас следственный комитет Башкирии проводится доследственную проверку.
Медиакорсеть выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика.
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