В Башкирии ищут убийцу двух пенсионеров

Злата ЗУКОВИЧ

Следователи просят помочь всех, кому что-то известно о случившемся.

6 февраля в селе Раевский Альшеевского района обнаружили два тела с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба следственного комитета республики. Как установили следователи, в тот вечер соседка обнаружила два тела 83-летнего хозяина дома и 81-летней хозяйки в их домовладении на улице Космонавтов в селе Раевский.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о случившемся обратиться по следующим телефонам: