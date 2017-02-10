|
11 февраля, суббота
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии ищут убийцу двух пенсионеров// 10.02.2017
Следователи просят помочь всех, кому что-то известно о случившемся.
6 февраля в селе Раевский Альшеевского района обнаружили два тела с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба следственного комитета республики. Как установили следователи, в тот вечер соседка обнаружила два тела 83-летнего хозяина дома и 81-летней хозяйки в их домовладении на улице Космонавтов в селе Раевский.
Следователи просят всех, кому что-либо известно о случившемся обратиться по следующим телефонам:
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
10.02.2017 // МОЛНИЯ
В Башкирии за рождение первого ребенка выплатят 300 тысяч рублей
10.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Дольщики ЖК «Юл-Ай» сообщили о завершении голодовки
10.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов: В Башкирии бесхозными остаются сотни тысяч гектаров земель
10.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Организаторы гей-парада в Уфе подали в суд на правительство Башкирии
10.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В смерти оставшегося под снегом мальчика возможно виноват экскаваторщик
10.02.2017 // ПУЛЬС
Жители Башкирии в прошлом году стали чаще хранить деньги в банках
10.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Марат Кашапов: Очередей за ОСАГО нет
10.02.2017 // 5-Я КОЛОНКА
Почему я составил завещание
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте