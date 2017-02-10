На дорогах Башкирии за минувшие сутки пострадало 7 человек

Кристина ДЕЙНЕКО

Всего произошло пять ДТП.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Накануне в Башкирии произошло пять ДТП, пострадало 7 человек. Вечером столкнулись несколько машин. Напротив дома 20/1 по улице Лесотехникума 56-летний водитель управляя автомобилем «Митсубиши Паджеро» столкнулся с двумя авто: «Рено Меган» и «Шкода Фабия». После чего этого мужчина наехал на забор и повредил припаркованную «Опель Астра».

Пассажирка «Шкоды» госпитализирована с травмами. Кроме того, водитель «Рено» и ее пассажир также отправились в больницу.