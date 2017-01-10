Полиция нашла участников драки в Уфе, избивших автовладельцев битой

Константин КЛИМОВ

Оказалось, что парень, размахивавший битой, был ранее судим.

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, участники драки в одном из дворов на улице Комсомольской в Уфе были задержаны и доставлены в РУВД. Ими оказались два друга 22 и 20 лет, при этом 22-летний водитель автомобиля уже был ранее судим. В отделении полиции оба задержанных написали встречные заявления на автомобилистов, принимавших участие в драке.

Напомним, конфликт в одном из дворов в Уфе произошёл во время очистки жителями снега. Водитель чёрной легковушки проигнорировал просьбы не заезжать во двор, а позднее и вовсе взялся за бейсбольную биту и начал бить всех подряд. Подробнее - в видеозаписи инцидента: