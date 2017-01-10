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10 января, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Появилось видео лобового столкновения «Opel» и фуры в Башкирии// 10.01.2017
Видеозапись была снята на регистратор, установленный в кабине большегруза.
Фото: ГИБДД РБ
Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов опубликовал в своём блоге видеозапись столкновения «Opel» и фуры в Туймазинском районе Башкирии. На записи, снятой на видеорегистратор, установленный в кабине многотонного грузовика, видно, что оба автомобиля двигались по свободной трассе, и видимых причин выезда на «встречку» нет.
Напомним, авария произошла вчера днём на трассе Уфа-Самара, водитель легковушки погиб на месте ДТП.
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