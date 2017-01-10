Появилось видео лобового столкновения «Opel» и фуры в Башкирии

Константин КЛИМОВ

Видеозапись была снята на регистратор, установленный в кабине большегруза.

Фото: ГИБДД РБ

Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов опубликовал в своём блоге видеозапись столкновения «Opel» и фуры в Туймазинском районе Башкирии. На записи, снятой на видеорегистратор, установленный в кабине многотонного грузовика, видно, что оба автомобиля двигались по свободной трассе, и видимых причин выезда на «встречку» нет.

Напомним, авария произошла вчера днём на трассе Уфа-Самара, водитель легковушки погиб на месте ДТП.