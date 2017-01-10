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10 января, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии задержали мужчину, зарезавшего собутыльника// 10.01.2017
59-летний мужчина скончался на месте от полученных ран.
В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения 9 января в одной из квартир поселка Кандры Туймазинского района тела мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следкома.
Как считает следствие, вечером 9 января текущего года 37-летний житель поселка Кандры в гостях с 59-летним знакомым распивали спиртное. В процессе распития мужчина нанес ножом множественные травмы по различным частям тела старшего. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, органу дознания дано поручение на установление очевидцев совершенного преступления, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, уже допрошен ряд очевидцев, - сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. - Подозреваемый задержан, он подтвердил свою причастность к совершению преступления и дал подробные признательные показания.
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