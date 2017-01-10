В Уфе изъяли более трехсот «фанфуриков»

Злата ЗУКОВИЧ

Две партии флаконов с метанолом хранились в гараже и в пункте по приему металла.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Калининском районе Уфы у 47-летнего уфимца из гаража полицейские изъяли 167 флаконов с этанолом, а в микрорайоне Инорс в одном из пунктов по приему металла полицейским удалось изъять столько же флаконов спиртосодержащей продукции у 19-летнего молодого человека, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

За незаконную продажу «фанфуриков» на нарушителей составили протокол за «незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».