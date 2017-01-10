В Уфе закрыли кальянную по требованию прокуратуры

Злата ЗУКОВИЧ

Кафе с кальянами было закрыто в судебном порядке.

Фото: pixabay.com

Жители многоквартирного дома на улице Обской в Советском районе Уфы подали жалобу на владельцев кальянной, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Курение кальяна на коммерческой основе в кафе было организованно незаконно, поскольку оно располагалось в здании, которое относится к категории общественных мест. Прокурор Советского района обратился в суд с иском о признании предпринимательской деятельности по организации кафе незаконной, чтобы оградить граждан от воздействия табачного дыма.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и кальянную закрыли, а управление Роспотребнадзора привлекло владельца кафе к административной ответственности.