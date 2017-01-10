|
10 января, вторник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе закрыли кальянную по требованию прокуратуры// 10.01.2017
Кафе с кальянами было закрыто в судебном порядке.
Фото: pixabay.com
Жители многоквартирного дома на улице Обской в Советском районе Уфы подали жалобу на владельцев кальянной, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Курение кальяна на коммерческой основе в кафе было организованно незаконно, поскольку оно располагалось в здании, которое относится к категории общественных мест. Прокурор Советского района обратился в суд с иском о признании предпринимательской деятельности по организации кафе незаконной, чтобы оградить граждан от воздействия табачного дыма.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и кальянную закрыли, а управление Роспотребнадзора привлекло владельца кафе к административной ответственности.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
10.01.2017 // СПОРТ
Сергей Семак: «Уфа» - замечательный шанс начать самостоятельную карьеру
10.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимка не спит три ночи из-за воды с крыши
10.01.2017 // ФОТОФАКТ
В Башкирии вандалы сломали ледяную скульптуру Салавата Юлаева
10.01.2017 // ПЕРСОНА
В Башкирии девочка с шести лет ухаживает за больной мамой
10.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии скончался известный правозащитник Леонид Чернов
10.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Администрация Уфы создала для горожан «снежную почту»
10.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Лайфхак: как сэкономить после новогодних праздников
10.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов: «Уфа была на грани чрезвычайной ситуации»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте