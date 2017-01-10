В Уфе разыскивается 18-летний Никита Ожегов

Злата ЗУКОВИЧ

Полицейские просят помощи в поисках молодого человека.

Фото: 02.мвд.рф

Вечером 25 декабря 18-летний Никита Ожегов, живущий в уфимском микрорайоне Сипайлово, вышел с неизвестным мужчиной на остановке деревни Нимитлярово из такси «Лада-Ларгус», следовавшего из Уфы в Красную горку, и пропал, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Приметы – рост 180 см, среднего телосложения, карие глаза, темные волосы, прямой нос, пухлые губы, родинка над губой. Был одет в болоньевую куртку в темно-синюю клетку, вязаную черную шапку, синие джинсы и черные кроссовки с белыми полосками. При себе имелась черная сумка через плечо.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Никиты Ожегова, сообщите в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по городу Уфе по телефону (347) 236-78-66.