В Башкирии из окна поликлиники выпрыгнул пациент

Константин КЛИМОВ

В Стерлитамаке это уже второй случай суицида больных за последние 30 дней.

С седьмого этажа поликлиники №1 в Стерлитамаке выпрыгнула женщина, от полученных травм она скончалась на месте. По словам нашего источника, за несколько часов до трагедии женщину привёз в больницу супруг, но привёз он её в другую поликлинику для сдачи анализов. Как она оказалась в другой больнице, пока не ясно.

- По словам врачей, женщина не обращалась за помощью к врачам этой поликлиники, - сообщил источник.

Также источник сообщает, что по словам врачей, наблюдавших женщину по месту жительства, она не страдала смертельными заболеваниями.

В пресс-службе регионального управления следственного комитета сообщили, что сейчас о каких-либо причинах происшествия говорить рано, следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, за несколько дней до нового года из окна стерлитамакской больницы №1 выпрыгнул пациент, страдающий абстинентным синдромом (в народе «белочка»). Тогда следователи установили, что у мужчины были галлюцинации, и он убежал из палаты, выбил дверь на крышу и покончил с собой.