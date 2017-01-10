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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии из окна поликлиники выпрыгнул пациент// 10.01.2017
В Стерлитамаке это уже второй случай суицида больных за последние 30 дней.
С седьмого этажа поликлиники №1 в Стерлитамаке выпрыгнула женщина, от полученных травм она скончалась на месте. По словам нашего источника, за несколько часов до трагедии женщину привёз в больницу супруг, но привёз он её в другую поликлинику для сдачи анализов. Как она оказалась в другой больнице, пока не ясно.
- По словам врачей, женщина не обращалась за помощью к врачам этой поликлиники, - сообщил источник.
Также источник сообщает, что по словам врачей, наблюдавших женщину по месту жительства, она не страдала смертельными заболеваниями.
В пресс-службе регионального управления следственного комитета сообщили, что сейчас о каких-либо причинах происшествия говорить рано, следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, за несколько дней до нового года из окна стерлитамакской больницы №1 выпрыгнул пациент, страдающий абстинентным синдромом (в народе «белочка»). Тогда следователи установили, что у мужчины были галлюцинации, и он убежал из палаты, выбил дверь на крышу и покончил с собой.
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