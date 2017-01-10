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10 января, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии водитель «Opel» сгорел после лобового столкновения// 10.01.2017
Авария произошла в Туймазинском районе Башкирии.
Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ
Вчера, 9 января, в Туймазинском районе Башкирии произошла серьёзная авария. Как сообщили в региональном ГИБДД, в ДТП погиб один человек, по предварительным данным он и был виновником аварии.
Инспекторы предполагают, что 32-летний водитель «Opel Astra» из Татарстана ехал со стороны Уфы в Самару и по каким-то причинам выехал на встречную полосу движения. После столкновения с двигавшейся по встречке фурой легковушка вспыхнула, а водитель автомобиля погиб на месте.
За сутки инспекторы ДПС в Башкирии задержали 45 пьяных водителей и пресекли более трёх тысяч нарушений ПДД.
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