В Башкирии водитель «Opel» сгорел после лобового столкновения

Константин КЛИМОВ

Авария произошла в Туймазинском районе Башкирии.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ

Вчера, 9 января, в Туймазинском районе Башкирии произошла серьёзная авария. Как сообщили в региональном ГИБДД, в ДТП погиб один человек, по предварительным данным он и был виновником аварии.

Инспекторы предполагают, что 32-летний водитель «Opel Astra» из Татарстана ехал со стороны Уфы в Самару и по каким-то причинам выехал на встречную полосу движения. После столкновения с двигавшейся по встречке фурой легковушка вспыхнула, а водитель автомобиля погиб на месте.

За сутки инспекторы ДПС в Башкирии задержали 45 пьяных водителей и пресекли более трёх тысяч нарушений ПДД.