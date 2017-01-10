В Башкирии несостоявшиеся грабители убили таксиста

Злата ЗУКОВИЧ

Два брата вызвали такси, намереваясь ограбить магазин.

5 января родственники 38-летнего жителя Татышлинского района Башкирии, который работал таксистом, сообщили о его пропаже в полицию. Мужчина выехал из дома по вызову в ночь с 3 на 4 января, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемыми в совершении преступления оказались два брата 25 и 28 лет. Как считает следствие, в ночь с 3 на 4 января 38-летний таксист выехал на своем «ВАЗ-2110» в сторону Янаула с двумя пассажирами, которые вызвали такси с целью добраться до города и ограбить местный магазин. С собой у подозреваемых был топор и ножницы. Когда таксист потребовал оплатить проезд и стал притормаживать, братья пообещали отдать деньги по завершении поездки. Таксист остановил автомобиль и попросил их выйти. Тогда пассажиры нанесли мужчине удары имеющимися у них предметами, отчего тот скончался. Тело поместили в багажник и поехали по дороге, однако не справились с управлением, с дороги съехали и, бросив машину, скрылись с места происшествия.

Сейчас следователи готовятся предъявить обвинение подозреваемым. Братья находятся под стражей.