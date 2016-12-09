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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Уфимка пойдёт под суд за издевательства над дочерью// 09.12.2016
Прокуроры утвердили обвинение 31-летней жительнице Уфы
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Как сообщили в прокуратуре 31-летняя женщина на протяжении двух лет не соблюдала своих родительских обязанностей, девочка не регулярно питалась, не были созданы условия для учёбы и отдыха. Так же известно, что горе мамаша вела разгульный образ жизни, употребляла спиртные напитки в присутствии дочери и избивала девочку. Ранее обвиняемая уже подвергалась уголовному преследованию за аналогичное преступление.
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