Уфимка пойдёт под суд за издевательства над дочерью

Константин КЛИМОВ

Прокуроры утвердили обвинение 31-летней жительнице Уфы

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Как сообщили в прокуратуре 31-летняя женщина на протяжении двух лет не соблюдала своих родительских обязанностей, девочка не регулярно питалась, не были созданы условия для учёбы и отдыха. Так же известно, что горе мамаша вела разгульный образ жизни, употребляла спиртные напитки в присутствии дочери и избивала девочку. Ранее обвиняемая уже подвергалась уголовному преследованию за аналогичное преступление.