|
9 декабря, пятница
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Фотофакт: В Башкирии «девятка» лоб в лоб протаранила «KIA»// 09.12.2016
Авария произошла в Мелеузовском районе Башкирии.
Авария произошла вечером 8 декабря в Мелеузовском районе Башкирии. По предварительным данным, 24-летний водитель отечественной легковушки не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате оказался на встречной полосе, где столкнулся с иномаркой «Kia Rio». Единственным пострадавшим в аварии стал сам водитель «девятки», его с различными травмами доставили в местную больницу.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
09.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Послание-2016: Результаты работы местной власти удовлетворяют только половину населения
09.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе можно сэкономить на имплантации зубов
09.12.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе беременная девушка нашла в замороженных овощах части грызуна
09.12.2016 // ПУЛЬС
Итальянская компания пообещала, что построит в Башкирии семь фидлотов
09.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Многодетные семьи в Башкирии получат бесплатную землю с ограничениями
08.12.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» дома проиграл клубу из Китая
08.12.2016 // ПЕРСОНА
Глава администрации Демского района Уфы уходит в отставку: проверка слуха
08.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Депутаты горсовета Уфы проголосовали против слушаний по парку Гафури
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте