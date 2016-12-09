Фотофакт: В Башкирии «девятка» лоб в лоб протаранила «KIA»

Константин КЛИМОВ

Авария произошла в Мелеузовском районе Башкирии.

Авария произошла вечером 8 декабря в Мелеузовском районе Башкирии. По предварительным данным, 24-летний водитель отечественной легковушки не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате оказался на встречной полосе, где столкнулся с иномаркой «Kia Rio». Единственным пострадавшим в аварии стал сам водитель «девятки», его с различными травмами доставили в местную больницу.