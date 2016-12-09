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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: Житель Башкирии рассказал, как его похитили и избивали несколько часов// 09.12.2016
Венер Мардамшин ранее заявивший о пытках в отделении полиции в Нефтекамске, в подробностях рассказал, как это было
Житель Нефтекамска Венер Мардамшин рассказал о пытках в местном отделении полиции, после которых ему диагностировали перелом позвоночника, ушибы почек и сотрясение мозга. Как сообщается на сайте "Комитета по предотвращению пыток" 10 ноября к к Мардамшину на улице подошли несколько мужчин и силой заставили сесть в машину. Уже в машине ему на голову надели мешок и некоторое время куда-то везли, после чего его завели в какое-то помещение, по словам Мардамшина, комната находилась в местном отделении полиции. После нескольких часов избиений резиновыми палками и электрошокером, его заставили написать объяснительную о том, что он не имеет претензий к полицейским.
Сейчас пострадавший находится на лечении в больницы, делом об избиении занимается комитет против пыток, как сообщается на сайте комитета, Венера Мардамшина пытались заставить признаться в похищении женщины.
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