В Уфе арестован высокопоставленный чиновник, попавшийся на крупной взятке

Константин КЛИМОВ

За разрешение на разработку песчаного карьера главный государственный инспектор требовал 200 тысяч рублей.

Главный государственный инспектор по горнорудной и металлургической промышленности в Башкирии попал в поле зрение оперативников ФСБ после обращения бизнесмена, с заявлением о вымогательстве крупной взятки. 200 тысяч рублей чиновник просил за согласование планов по разработке песчаного месторождения. Для реализации своих преступных планов он привлёк своего сына, который должен был забрать у предпринимателя деньги и передать их отцу, в момент передачи денег молодой человек был задержан.

После предъявления обвинения сотрудники следственного комитета ходатайствовали о помещении подозреваемого под стражу, сегодня суд удовлетворил просьбу следователей. До суда обвиняемый будет находится в следственном изоляторе.