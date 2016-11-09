|
9 ноября, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе арестован высокопоставленный чиновник, попавшийся на крупной взятке// 09.11.2016
За разрешение на разработку песчаного карьера главный государственный инспектор требовал 200 тысяч рублей.
Главный государственный инспектор по горнорудной и металлургической промышленности в Башкирии попал в поле зрение оперативников ФСБ после обращения бизнесмена, с заявлением о вымогательстве крупной взятки. 200 тысяч рублей чиновник просил за согласование планов по разработке песчаного месторождения. Для реализации своих преступных планов он привлёк своего сына, который должен был забрать у предпринимателя деньги и передать их отцу, в момент передачи денег молодой человек был задержан.
После предъявления обвинения сотрудники следственного комитета ходатайствовали о помещении подозреваемого под стражу, сегодня суд удовлетворил просьбу следователей. До суда обвиняемый будет находится в следственном изоляторе.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
09.11.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе тротуары завалили кучи грязного снега
09.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии МВД завершило расследование дело преступной группировки из Нефтекамска
09.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе дети больше месяца ищут пропавшего отца
09.11.2016 // ФОТОФАКТ
В одном из домов Уфы образовалась трещина в балконах на трех этажах
09.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Кузнецовский затон в Уфе активно застраивается
09.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии примут новую жилищную программу для нуждающихся семей
08.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии начали разрабатывать новые тарифы на эвакуацию автомобилей
08.11.2016 // СПОРТ
"Салават Юлаев" на домашнем льду одолел тольяттинскую "Ладу"
5-Я КОЛОНКА
Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте