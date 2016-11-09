В Башкирии МВД завершило расследование дело преступной группировки из Нефтекамска

Константин КЛИМОВ

Восемь членов ОПГ из Башкирии будут судить по 9 статьям уголовного кодекса.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, организаторами преступной группы были двое жителей Нефтекамска 28 и 31 лет. Члены группы обвиняются в нападениях на 33 жителей города, свои нападения они совершали с использованием огнестрельного оружия и часто избивали своих жертв.

- Сумма ущерба от деятельности банды составила около 800 тысяч рублей. В настоящее время обвиняемые арестованы. Уголовное дело передано на рассмотрение в Верховный суд республики, - рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Восьмерым участникам ОПГ предъявлено обвинение по девяти статьям уголовного кодекса: «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Бандитизм», «Вымогательство», «Разбой», «Кража», «Грабёж», «Угон», «Незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ», «Похищение или повреждение документов».