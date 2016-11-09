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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии МВД завершило расследование дело преступной группировки из Нефтекамска// 09.11.2016
Восемь членов ОПГ из Башкирии будут судить по 9 статьям уголовного кодекса.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, организаторами преступной группы были двое жителей Нефтекамска 28 и 31 лет. Члены группы обвиняются в нападениях на 33 жителей города, свои нападения они совершали с использованием огнестрельного оружия и часто избивали своих жертв.
- Сумма ущерба от деятельности банды составила около 800 тысяч рублей. В настоящее время обвиняемые арестованы. Уголовное дело передано на рассмотрение в Верховный суд республики, - рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Восьмерым участникам ОПГ предъявлено обвинение по девяти статьям уголовного кодекса: «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Бандитизм», «Вымогательство», «Разбой», «Кража», «Грабёж», «Угон», «Незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ», «Похищение или повреждение документов».
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