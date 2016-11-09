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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии суд рассмотрит дело о попытке кражи 127 тонн нефти

Ольга КОРЗИК // 09.11.2016
Шести подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Туймазинская межрайонная прокуратура направила в районный суд уголовное дело в отношении 38-летнего Андрея Тимошина, 25-летнего Ильдара Мазитова, 38-летнего Евгения Томас, 33-летнего Азата Ахметова, 23-летнего Динара Масалимова и 42-летнего Зайтуна Бурханова, сообщили в прокуратуре республики. Их обвиняют в покушении на кражу из нефтепровода. Совершено это преступление было в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье до 10 дет лишения свободы.

Организатором преступной группы, по версии следствия, стал Андрей Тимошин. Именно он осенью прошлого года спланировал кражу нефти, для чего создал группу, куда вовлек своих бывших коллег. Помог злоумышленнику его опыт, ведь ранее он работал  в ООО «Таргин-Логистика», поэтому знал процесс и маршрут перевозки нефтесодержащей жидкости.

- С февраля по май текущего года его сообщники, будучи водителями ООО «Таргин-Логистика», вместо перевозки нефтесодержащей жидкости в филиал ООО «Башнефть-Добыча» похищали ее. На грузовиках «КАМАЗ» они перевозили нефть на арендованную подельником базу, где выгружали в специальный резервуар, - отмечается в сообщении.

Правоохранительные органы задержали членов группы в мае этого года. У них было изъято более 127 тонн нефтесодержащей жидкости стоимостью более 1,6 млн рублей.

 

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